* Галкина — запрещённая в России организация

Лимасол, Кипр, 1 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачёву и её мужа — комика и телеведущего Максима Галкина* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заметили гуляющими на Кипре. Кадры их прогулки опубликовал Telegram-канал «Самые сливки».

Евгений Биятов /РИА Новости Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Супружеская чета гуляла под ручку. Их заметили окружающие и попросили дать автографы и сфотографироваться с ними на память. Пугачёва и Галкин разрешили, после быстро удалившись. На прогулку певица вышла в светлой рубашке и брюках, а юморист был в тёмно-синей одежде.

Как сообщало 16 ноября ИА Регнум, звёздных супругов увидели гуляющими по кипрскому Лимасолу. Они держались за руки. Их сопровождала женщина, предположительно, помощница.

На следующий день Пугачёву увидели около древнего Киккского монастыря. Из обители она вышла вместе с сыном и сопровождавшей их женщиной.

После начала специальной военной операции на Украине из России семейство уехало жить в Израиль. Однако вскоре после атаки ХАМАС на еврейское государство и начала боевых действий в регионе палестино-израильского конфликта они покинули и эту страну.

Певица и её муж-комик, сын Гарри и дочь Лиза переехали жить на Кипр, где несколько лет назад приобрели дом. Пугачёва ранее получила гражданство Кипра как инвестор.

При этом периодически её замечали и в России. Последний раз она приезжала на Родину в начале ноября через погранпереход в Эстонии. Тогда же Пугачёву заметили и в Твери, где в студии звукозаписи она успела записать для себя три песни. После этого, 5 ноября, певица уехала в Латвию.