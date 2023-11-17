Никосия, 17 ноября, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Певицу Аллу Пугачёву заметили около Киккского монастыря на Кипре. Она вышла из дверей монастыря вместе с сыном и сопровождающей их женщиной.

Известия/Александр Казаков

В ролике, опубликованном «РИА Новости видно, что она коротко переговорила со спутницей, а затем начала общаться с ребёнком.

Как сообщало ИА Регнум, Пугачёва и её муж, комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) эмигрировали в Израиль после начала специальной военной операции на Украине. Юморист продолжил давать концерты и часто поддерживал Украину и осуждал Россию.

В начале ноября Пугачёва ненадолго вернулась в Россию, после чего представители общественного движения «Зов народа» обратились к председателю СК Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить её об участии в финансировании ВСУ. О том, что певица снова уехала из России, вскоре сообщил её супруг, опубликовавший её фото с подписью о том, что они вместе находятся в местности Сигулда примерно в 50 км от Риги.

Позднее, 16 ноября, в сети появились снимки супругов, гуляющих в Лимасоле на Кипре. Пугачёва и Галкин держались за руки, а их сопровождала женщина, предположительно, помощница. В 2019 году ИА Регнум сообщало, чтов Лимасоле завершалось строительство их дома. Трёхэтажный дом по кипрским традициям возвели из белого камня, его стоимость предварительно оценивали в €2,6 млн.