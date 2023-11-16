* Галкина — запрещённая в России организация

Лимасол, Кипр, 16 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Певицу Аллу Пугачёву и её мужа комика Максима Галкина* (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) увидели гуляющими в городе Лимасоле на Кипре. Информацией и кадрами поделилось издание «СтарХит».

Сергей Корсун ИА Регнум

Пугачёва и Галкин держались за руки, а их сопровождала женщина, предположительно, помощница.

ИА Регнум сообщало, что в 2019 году на побережье Средиземного моря в Лимасоле завершалось строительство дома семьи Пугачёвой и Галкина. Фотографии трёхэтажного дома из белого камня, внешне очень похожего на настоящий замок, оказались в широком доступе. Его стоимость предварительно оценивалась в 2,6 млн евро.

В 2021 году появилась информация, что супружеская пара приобрела на острове особняк площадью 470 квадратных метров за 10 млн евро.

В 2022 году выступивший с критикой в отношении российской специальной военной операции Галкин и Пугачёва с детьми покинули страну и переехали жить в Израиль. После эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года Галкин не переставал публично критиковать Россию и признавался, что уважает свою новую родину, учит иврит, как и его дети. Он говорил, что воевать за Израиль не готов, но может пойти сдать кровь.

16 октября в видеообращении он рассказал, что готов отправиться в гастрольное турне по Европе — Кипру, Польше, Молдавии и Великобритании из охваченной войной его новой родины.

Через неделю появились сообщения, что певица Пугачёва с двумя детьми покинула Израиль и направилась на Кипр, где намерена провести около года. Для приезда на Кипр она использовала паспорт этой страны, где приобрела дом, благодаря чему как инвестор получила гражданство.

3 ноября её заметили в России. Она прибыла через Эстонию, прошла пограничный переход в Псковской области и на поезде приехала в Москву. Журналисты возле её особняка в деревне Грязь видели концертного директора Елену Чупракову. На следующий день, 5 ноября, певица уехала в Латвию.