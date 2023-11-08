Тверь, 8 ноября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва записала в студии звукозаписи «Салам» в Твери три песни для личного пользования. Об этом сообщил основатель студии, звукорежиссёр Игорь Лалетин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что 3 ноября Пугачева была в студии и спела три песни для внутреннего пользования.

«Наша задача — записать вокал… Это были какие-то песенки про любовь, про жизнь. Но они не для релиза. Для своих», — приводит «РИА Новости» слова собеседника.

Лалетин добавил, что в студии они вместе с Пугачёвой вспомнили прошлое.

«Посмеялись, поговорили, и она уехала», — поделился звукорежиссёр, добавив, что певица спела три песни и попросила отослать ей вокал.

По словам Лалетина, он не знает, где Пугачёва будет их доделывать.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября жители Твери заметили в городе автомобиль певицы Аллы Пугачёвой. Чёрный Rolls Royce артистки увидели возле здания, где находится студия звукозаписи. О возвращении Пугачёвой в Россию стало известно 2 ноября.

Представители патриотического общественного движения «Зов народа» обратились к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкинуи министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием задержать и допросить приехавшую в Россию певицу Аллу Пугачёву о её участии в финансировании ВСУ. Представители движения потребовали наказать артистку по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за публикации, в которых она называла жителей России «холопами» и «рабами».

Источник в окружении певицы Аллы Пугачёвой 5 ноября подтвердил, что она вновь покинула Россию.