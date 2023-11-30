СМИ узнали о скорой выписке перенёсшего инфаркт Боярского
«112»: перенёсшего инфаркт Боярского могут выписать из больницы 1 декабря
Санкт-Петербург, 30 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Советского и российского актёра и певца Михаила Боярского могут выписать из Мариинской больницы 1 декабря. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал «112».
«Михаила Боярского могут выписать уже завтра», — говорится в сообщении.
По данным источника, у актёра стабильное состояние и оно не вызывает опасений у медиков. Сам Боярский очень хочет поскорее покинуть больницу и оказаться дома.
Как передавало ИА Регнум, 28 ноября телеканал «78» сообщил, что Боярского госпитализировали с инфарктом. Уточнялось, что артиста направили в Мариинскую больницу.
Позднее в этот же день в Театре имени Ленсовета заявили, что госпитализация актёра была плановой. В театре добавили, что у Боярского нормальное состояние. При этом театр заменил спектакли с участием актёра на другие постановки.
Сын Боярского 28 ноября рассказал о состоянии отца после госпитализации. Он подтвердил, что у актёра действительно диагностировали инфаркт, но состояние уже стабилизировалось.
Михаилу Боярскому 73 года. Он ещё в марте заявлял о планах завершить актёрскую карьеру из-за состояния здоровья, поскольку ему стало тяжело двигаться и петь. Актёр допустил, что это осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.