Санкт-Петербург, 30 ноября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Советского и российского актёра и певца Михаила Боярского могут выписать из Мариинской больницы 1 декабря. Об этом 30 ноября сообщил Telegram-канал «112».

Александр Демьянчук/ТАСС Михаил Боярский

«Михаила Боярского могут выписать уже завтра», — говорится в сообщении.

По данным источника, у актёра стабильное состояние и оно не вызывает опасений у медиков. Сам Боярский очень хочет поскорее покинуть больницу и оказаться дома.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября телеканал «78» сообщил, что Боярского госпитализировали с инфарктом. Уточнялось, что артиста направили в Мариинскую больницу.

Позднее в этот же день в Театре имени Ленсовета заявили, что госпитализация актёра была плановой. В театре добавили, что у Боярского нормальное состояние. При этом театр заменил спектакли с участием актёра на другие постановки.

Сын Боярского 28 ноября рассказал о состоянии отца после госпитализации. Он подтвердил, что у актёра действительно диагностировали инфаркт, но состояние уже стабилизировалось.

Михаилу Боярскому 73 года. Он ещё в марте заявлял о планах завершить актёрскую карьеру из-за состояния здоровья, поскольку ему стало тяжело двигаться и петь. Актёр допустил, что это осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции.