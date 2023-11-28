Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Сын актёра и певца Михаила Боярского рассказал о состоянии отца после госпитализации. По его мужчины, у него действительно диагностировали инфаркт, но сейчас состояние уже стабильно.

Kremlin.ru

«Сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — рассказал Сергей Боярский телеканалу «78».

Как сообщало ИА Регнум, о госпитализации перенесшего инфаркт актёра стало известно вечером 28 ноября. По информации «78», Боярского-старшего привезли в Мариинскую больницу накануне. Там врачи провели неотложные мероприятия и вскоре перевели артиста из реанимации в обычную палату. В Театре имени Ленсовета прокомментировали сообщения СМИ и заявили, что госпитализация была плановой.