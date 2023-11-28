Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 21:50 — ИА Регнум. Спектакли с участием актёра и певца Михаила Боярского в театре им Ленсовета заменили на другие постановки. Об этом 28 ноября сообщили на сайте театра.

Андрей Пронин ИА REGNUM

4 декабря должен был состоятся спектакль «В этом милом старом доме», но его заменили на «Ревизора». 14 декабря вместо постановки «Смешанные чувства», где также играет Боярский, будет комедия «Синьор из высшего общества».

Боярского госпитализировали 27 ноября. В СМИ сообщили, что это произошло после инфаркта, его положили в Мариинскую больницу.

В Театре им. Ленсовета заявили журналистам, что госпитализация плановая, актёр находится в нормальном состоянии. Также в театре сообщили, что Боярский будет участвовать в спектаклях 31 декабря и 2 января.

Сын артиста Сергей Боярский 28 ноября подтвердил сообщения об инфаркте у его отца. Он также рассказал, что актёр находится в обычной палате, у него бодрый голос.