Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 18:58 — ИА Регнум. Госпитализация актёра и певца Михаила Боярского в Санкт-Петербурге была плановой, сообщили 28 ноября в Театре имени Ленсовета.

Андрей Пронин ИА REGNUM

«Плановая госпитализация. Ближайшие спектакли с Михаилом Сергеевичем состоятся 31 декабря и 2 января», — рассказали ТАСС в театре.

Там добавили, что состояние актёра нормальное.

Сегодня, 28 ноября, телеканал «78» сообщил, что Боярского накануне госпитализировали в Мариинскую больницу. По информации журналистов, у него был инфаркт, но медики смогли стабилизировать состояние, актёра перевели в обычную палату.

Боярскому 73 года. Он ещё в марте заявил о планах завершить актёрскую карьеру из-за состояния здоровья. Артист сообщил, что ему стало тяжело двигаться и петь. Он предполагает, что так сказались осложнения после перенесённого коронавируса.