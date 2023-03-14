Санкт-Петербург, 14 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Народный артист России Михаил Боярский рассматривает возможность завершения актёрской карьеры в театре, заявил он в интервью Пятому каналу 14 марта.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Народный артист России Михаил Боярский

73-летний актер объяснил такое возможное решение состоянием здоровья и отметил, что перенесенный коронавирус вызвал у него осложнения.

«Едва по сцене передвигаюсь, танцевать уже тяжеловато и петь не всегда могу. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все», — сказал Боярский.

В октябре 2022 года сообщалось, что актер намерен вернуться на музыкальную сцену в рамках юбилейного концерта группы «Зодчие».