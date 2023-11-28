Санкт-Петербург, 28 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Актёра и певца Михаила Боярского госпитализировали с инфарктом. Об этом 28 ноября сообщил телеканал «78».

По данным источника, Боярский попал в Мариинскую больницу днём ранее, 27 ноября.

«Спустя сутки врачам удалось стабилизировать состояние и перевести из реанимации в обычную палату», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в марте артист планировал заканчивать карьеру по состоянию здоровья. Тогда Боярский признался, что перенесённый коронавирус вызвал осложнения, из-за которых ему стало трудно передвигаться на сцене и танцевать, не всегда удаётся спеть песню. Актёр заявил, что стал не таким подвижным, как раньше.