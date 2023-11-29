Столтенберг не смог назвать сроки поставок F-16 Украине
Брюссель, 29 ноября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сроки поставок Украине истребителей F-16 неизвестны. Об этом 29 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина ― НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что самолёты есть, однако всё будет зависеть от сроков подготовки пилотов.
При этом генсек признал, что коренным образом переломить ситуацию на поле боя поставки Киеву F-16 не смогут.
«Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, но это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы и позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», ― сказал Столтенберг.
Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что Киев рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно. Он уточнил, что ВСУ испытывают дефицит лётчиков, из-за чего Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что система противовоздушной обороны ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву.
На Западе также уверены, что поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.
Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил мнение, что поставка Украине истребителей F-16 не сможет кардинальным образом повлиять на расстановку сил в конфликте. Он отметил, что этой точки зрения придерживаются многие представители Пентагона, а сроки поставок истребителей зависят в первую очередь от темпов обучения украинских пилотов.