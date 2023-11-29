Брюссель, 29 ноября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сроки поставок Украине истребителей F-16 неизвестны. Об этом 29 ноября на пресс-конференции по итогам заседания Совета Украина ― НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

ТАСС/ IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinissi

Он подчеркнул, что самолёты есть, однако всё будет зависеть от сроков подготовки пилотов.

При этом генсек признал, что коренным образом переломить ситуацию на поле боя поставки Киеву F-16 не смогут.

«Поставки F-16 позволят нанести потери российской армии, но это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы и позволит фундаментально изменить ситуацию на поле боя», ― сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что Киев рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно. Он уточнил, что ВСУ испытывают дефицит лётчиков, из-за чего Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что система противовоздушной обороны ВС России способна в течение примерно 20 дней сбить все американские истребители F-16, которые Запад собирается поставить Киеву.

На Западе также уверены, что поставка Украине истребителей F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл выразил мнение, что поставка Украине истребителей F-16 не сможет кардинальным образом повлиять на расстановку сил в конфликте. Он отметил, что этой точки зрения придерживаются многие представители Пентагона, а сроки поставок истребителей зависят в первую очередь от темпов обучения украинских пилотов.