Киев, 15 ноября, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Украина рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

(сс) Subharnab Majumdar

«Что касается F-16, тренировочные миссии начались. Они пока что, с моей точки зрения, минимальные. Мы хотим это ускорить и увеличить», — сказал Зеленский на встрече с журналистами, видеозапись которой опубликована в его Telegram-канале 15 ноября.

Он добавил, что Вооружённые силы Украины испытывают дефицит лётчиков, в связи с чем Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения на F-16.

В октябре советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил о решении украинских властей создать в стране центры обучения лётчиков на западных истребителях. При этом он не смог уточнить, когда именно должны быть созданы такие учебные центры.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр ВВС США Фрэнк Кендалл во время своего выступления в Центре в поддержку новой американской безопасности в Вашингтоне указал на то, что поставка Украине истребителей F-16 не сможет кардинальным образом повлиять на расстановку сил в конфликте. Он отметил, что этой точки зрения придерживаются многие представители Пентагона, а сроки поставок истребителей зависят в первую очередь от темпов обучения украинских пилотов.