Симферополь, 27 ноября, 2023, 08:15 — ИА Регнум. В результате начавшегося вечером 26 ноября в Крыму мощного шторма пропал один человек. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

В ведомстве добавили, что ещё четыре человека пострадали.

«В результате прохождения комплекса опасных метеоявлений один человек пропал без вести и четыре человека пострадали», ― говорится в сообщении.

В МЧС также сообщили, что сотрудники ведомства в течение всей ночи непрерывно вели работу по эвакуации людей из подтопленных домов.

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Как сообщало ИА Регнум, погодные условия в Крыму резко ухудшились 26 ноября из-за прохождения средиземноморского циклона. Все оперативные службы республики перевели в состояние повышенной готовности. Из-за урагана и шторма на автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение. Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория. В Евпатории начали эвакуацию людей из-за подтопления домов в результате шторма.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в результате разгула стихии пострадали три человека, их доставили в больницу. В Красногвардейском районе Крыма из-за непогоды около 50 населённых пунктов остались без света, ещё в некоторых отсутствует вода.

Из-за ухудшения погоды в Крыму и Севастополе 27 ноября объявили нерабочим днём. По данным МЧС, в этот день ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, порывы ветра могут достигать местами 35–40 м/с.