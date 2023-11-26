Евпатория, Крым, 26 ноября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Движение по автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыто, сообщил 26 ноября советник главы республики Олег Крючков.

«Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория. Объезд через Владимировку», — написал Крючков в своём Telegram-канале.

Ранее в министерстве транспорта республики сообщили об ограничении движения на четырёх участках трассы Евпатория — Саки и опубликовали схему объезда перекрытых участков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в Евпатории начали эвакуацию жителей частных домов на побережье из-за их подтопления. В городе работают все бригады муниципальных предприятий для ликвидации последствий шторма и урагана.

В Крыму из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности, заявил ранее глава республики Сергей Аксёнов.

26 ноября на западное побережье Крыма обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В море бушует сильнейший шторм. В МЧС России ранее сообщали, что на полуостров надвигается средиземноморский циклон, в Крыму ожидаются усиление ветра, дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, на дорогах — гололедица. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, после 18:00 полуостров «накроет» шторм, его пик придётся на поздний вечер, отмечали спасатели.