Севастополь, 27 ноября, 2023, 01:15 — ИА Регнум. В Севастополе устраняют последствия разрушений во время штормового ветра. В результате разгула стихии пострадали три человека, сообщил 27 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

https://t.me/razvozhaev Последствия штормового ветра в Севастополе

«Зафиксировано падение 63 деревьев и трёх рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трёх строений, 17 транспортных средств, травмы получили три человека, они госпитализированы», — написал он в своём Telegram-канале.

Получившие в результате непогоды травмы три человека госпитализированы.

Губернатор рекомендовал горожанам не выходить из дома, поскольку пик шторма, по прогнозу, ещё впереди.

В ночь на 27 ноября в Севастополе ожидается минусовая температура, коммунальщики приступили к обработке дорог, капитальная уборка начнётся по окончании активной фазы шторма, добавил Развожаев.

Как сообщало ИА Регнум, в Севастополе 27 ноября объявили нерабочий день для сотрудников школ и учреждений социальной сферы. Такие меры связаны с ухудшением погоды.

В Крыму в ночь с 26 на 27 ноября из-за разбушевавшейся стихии остались без электроснабжения около 500 тыс. жителей. Аварию устраняют 38 бригад. Наиболее пострадали Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский районы республики.

Из-за резкого ухудшения погоды в Крыму создали оперативный штаб. Все члены регионального правительства и службы приведены в состояние повышенной готовности.