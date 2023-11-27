Красногвардейский район, Крым, 27 ноября, 2023, 03:01 — ИА Регнум. В Красногвардейском районе Крыма около 50 населённых пунктов остаются без света из-за разбушевавшейся стихии, ещё в некоторых отсутствует вода, сообщили в оперативном штабе республики.

(сс)GDJ Шторм

«В Красногвардейском районе электричество отсутствует в 48 населённых пунктах. Отключён на время ремонтных работ один дом от газоснабжения в селе Восход», — написали в Telegram-канале штаба.

Без воды остались жители населённых пунктов Восход, Кремнёвка, Клепинино, Коммунары, Зерновое, Александровка, Новоекатериновка.

Восстановительные работы продолжаются в ряде котельных.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября в Крыму почти полмиллиона жителей остались без света из-за штормового ветра. Черноморский, Сакский, Ленинский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский и Бахчисарайский районы республики наиболее пострадали от стихии. Восстанавливают электроснабжение 38 бригад.

Ранее в министерстве транспорта Республики Крым сообщили об ограничении движения из-за шторма на четырёх участках трассы Евпатория — Саки и опубликовали схему объезда перекрытых участков.

Вечером 26 ноября на северо-запад Крыма обрушился ураганный ветер со скоростью до 40 метров в секунду. В Севастополе ветер достиг 26 метров в секунду, Херсонесе и Евпатории — 25.