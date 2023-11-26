Симферополь, 26 ноября, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Из-за ухудшения погоды в Республике Крым понедельник, 27 ноября, объявлен нерабочим днём. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Аксёнов.

Кадр из видео

«В связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днём», — заявил глава полуострова.

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Власти Севастополя также в связи с непогодой объявили понедельник нерабочим днём для сотрудников учреждений соцсферы и школ.

В городе Анапе Краснодарского края по решению администрации отменили занятия в школах и детских садах.

Правительство Херсонской области из-за метеоусловий также приняло решение объявить 27 ноября выходным днём.

В ГУ МЧС России по Республике Крым уточнили, что 27 ноября в связи с прохождением средиземноморского циклона по Крыму и Севастополю ожидаются дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, в горах снег, на дорогах гололедица. В течение суток вероятен ураганный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 28-33 м/с, местами 35-40 м/с. Температура воздуха ночью и днём составит -2…+3°С, на побережье +6°С, в горах -2…-6°С.

До 08:00 27 ноября на большинстве рек северного предгорья сохранится повышенная водность, заключили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября в Крыму резко ухудшились погодные условия. Все оперативные службы республики приведены в состояние повышенной готовности, создан оперативный штаб.

На автомобильной дороге между Евпаторией и Саками в западной части Крыма закрыли движение из-за шторма и урагана. Полностью закрыта дорога Саки — Евпатория, автомобилисты могут объехать через Владимировку, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате шторма на море. Подтоплена улица Симферопольская. Людей размещают в санаториях и пансионатах.