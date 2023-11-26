Симферополь, 26 ноября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. В Евпатории начали эвакуацию из-за подтопления домов в результате шторма на море. Об этом 26 ноября сообщила глава городской администрации Елена Демидова.

Кадр из видео

«Ситуация тяжёлая. Подтоплена улица Симферопольская. Оттуда идёт эвакуация семей, которые обратились за помощью», — отметила Демидова.

Она добавила, что несколько санаториев и пансионатов согласились принять людей, пострадавших нет

По словам главы администрации, в городе работают все бригады муниципальных предприятий для ликвидации последствий шторма.

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Как передавало ИА Регнум ранее, на западное побережье Крыма днём 26 ноября обрушился ураган. Скорость ветра достигает 40 м/с. В море бушует сильный шторм.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что из-за резкого ухудшения погодных условий создан оперативный штаб, все оперативные службы приведены в состояние повышенной готовности.

24 ноября в региональном управлении МЧС России сообщали, что на полуостров надвигается средиземноморский циклон, в связи с чем в Крыму ожидаются усиление ветра, дожди, местами очень сильные, переходящие в мокрый снег, на дорогах — гололедица.