Москва, 25 ноября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Средства ПВО России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки сбили два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в Днепропетровской области, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолёта МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также средства ПВО в минувшие сутки перехватили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике и Херсонской области, заявил Конашенков.

Новость дополняется.