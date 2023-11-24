Москва, 24 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили за неделю самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 ВСУ, заявил 24 ноября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты самолет Миг-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины», — сказал он на брифинге.

Кроме того, были уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также 176 беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, российские силы противовоздушной обороны 31 октября сбили самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8 противника в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области.

Средства противовоздушной обороны 7 ноября сбили два украинских самолёта в Харьковской области и в ДНР. Около населённого пункта Бригадировки Харьковской области был сбит Су-27, а в районе населённого пункта Роскошное в ДНР — МиГ-29.