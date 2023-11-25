Москва, 25 ноября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 290 военных на донецком направлении. Об этом 25 ноября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям военнослужащих 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Богдановка, Красное и Васюковка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что общие потери ВСУ на донецком направлении составили до 290 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три автомобиля, гаубицы: Д-20 и Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за неделю более 740 военных на краснолиманском направлении. В ведомстве добавили, что ВС РФ также нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 31-й бригады нацгвардии, а также 117-й и 125-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Торское, Красный Лиман, Серебрянка и Григоровка Донецкой Народной Республики.

До этого министерством передавалось, что на южнодонецком направлении в результате ударов ВС России украинская армия потеряла за сутки до 140 военных, также были уничтожены три БТР.

Уточнялось, что на этом направлении подразделения группировки войск «Восток», армейская авиация и артиллерия нанесли огневое поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около населённого пункта Новомихайловка ДНР и 102-й бригады территориальной обороны около населённого пункта Приютное Запорожской области.