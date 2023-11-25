Скопье, 25 ноября, 2023, 03:42 — ИА Регнум. По решению правительства Северной Македонии разрешен пролёт самолёта министра иностранных дел России Сергея Лаврова для участия в Совете глав МИД ОБСЕ в Скопье. Об этом 24 ноября сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

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Отмечается, что правительством Северной Македонии принято дополнение к решению о введении ограничений в отношении деятельности РФ, которое запрещает доступ российских воздушных судов согласно постановлению Совета ЕС.

«В соответствии с этим дополнением компетентные министерства иностранных дел и обороны смогут дополнительно принять решение о выдаче разрешения на пролёт и посадку российского самолёта на время проведения тридцатой министерской встречи ОБСЕ в Скопье, в период с 29 ноября по 1 декабря 2023 года», — заявили в республиканском правительстве.

Ежегодная встреча министров иностранных дел 57 государств состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи.

Как сообщало ИА Регнум, за приезд главы МИД России Сергея Лавров в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Он также не исключил вероятности переговоров с российским коллегой в Скопье. Австрийский дипломат подчеркнул, что лидерам стран Европы для решения проблем необходимо трезво оценивать ситуацию в мире.

В Совете безопасности России назвали ОБСЕ площадкой, обслуживающей Вашингтон и Брюссель, организация перестала эффективно выполнять свои первоначальные функции.