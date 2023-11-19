Вена, 19 ноября, 2023, 06:03 — ИА Регнум. Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг выступил за приезд главы МИД России Сергея Лавров в Скопье для участия в Совете министров иностранных дел ОБСЕ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Это решение должно быть принято в конце месяца на саммите ОБСЕ в Скопье. Я считаю правильным пригласить министра иностранных дел России. Эта организация необходима для будущего», — сказал Шалленберг в интервью газете Die Presse 18 ноября.

Также глава австрийского внешнеполитического ведомства не исключил вероятности переговоров с Сергеем Лавровым в Скопье. Он подчеркнул, что лидерам стран Европы для решения проблем необходимо трезво и прагматично смотреть на мир.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября Лавров в ходе пленарного заседания международной конференции высокого уровня «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире» в Минске заявил, что ОБСЕ постепенно превращается в маргинальную структуру, которая перестала влиять на положение дел в сфере европейской безопасности.