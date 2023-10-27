Москва, 27 октября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) перестала эффективно выполнять свои первоначальные функции и стала площадкой для обслуживания интересов Вашингтона и Брюсселя, заявили 27 октября в Совете безопасности России.

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«ОБСЕ фактически утратила способность эффективно решать вопросы безопасности, включая урегулирование конфликтов», — заявил замсекретаря СБ Алексей Шевцов на международной конференции по евразийской безопасности.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД России Сергей Лавров днём ранее заявил, что НАТО и Евросоюз постепенно превращают ОБСЕ в «маргинальную структуру», уже не имеющую влияния на безопасность в Европе. Как заявил министр иностранных дел России на конференции «Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире», Запад «растоптал» обязательства по недопуску доминирования какой-либо страны или организации в Европе и забыл про обещание соблюдать принцип равной и неделимой региональной безопасности.