Вашингтон, 24 ноября, 2023, 23:42 — ИА Регнум. Недавнее заявление министра обороны США Ллойда Остина говорит об отсутствии понимания ситуации на Украине, заявил 23 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Иван Шилов ИА Регнум

«Остин, на мой взгляд, понятия не имеет о том, как Россия ведёт боевые действия на Украине и насколько слаба и неспособна сейчас Украина продолжать», — написал он на своём сайте A son of the new American revolution.

Эксперт добавил, что ВСУ не имеют достаточных знаний и навыков для эффективного применения поставляемого западного оружия. У Киева нет даже обученных солдат, которые бы действовали под командованием опытных лидеров. Украине не хватает военной мощи, чтобы победить Россию на поле боя, заключил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с лидером киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что США не располагают «волшебной палочкой» для Украины в конфликте с Россией. Результаты Украины на поле боя зависят от способности её армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения, добавил министр обороны США. Он назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.

Также Остин заверил, что Украина обладает достаточными ресурсами для ведения боевых действия в зимний период. Военная помощь Киеву со стороны Вашингтона, по его словам, будет продолжена.

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ несут большие потери из-за ненадлежащих условий несения службы во время холодной погоды. В больницы начали поступать украинские военнослужащие с тяжёлыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением, зафиксированы первые случаи обморожения конечностей у пациентов, отметил эксперт. Военные жалуются на холодную и некачественную форму, отсутствие ротации.