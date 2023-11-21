Киев, 21 ноября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. США не располагает «волшебной палочкой» для Украины в конфликте с Россией, заявил 20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

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«В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой», — сказал он.

По словам главы Пентагона, результаты Украины на поле боя зависят от способности армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения.

Остин назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее министр обороны США в ходе своего визита в Киев заверил, что военная помощь Украине со стороны Вашингтона будет продолжена. Остин согласился с высказыванием Зеленского о необходимости продолжения боевых действий в зимний период.

В Службе внешней разведки РФ заявили, что киевский режим намерен продолжать конфликт до последнего украинца во имя западных интересов. Несмотря на потери, Киев направляет в бой даже «стариков». ВСУ формируют новые подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет.

Кроме того, острая нехватка людских ресурсов на фронте вынуждает Киев идти на увеличение числа женщин в ВСУ. Согласно западным оценкам, их насчитывается уже более 40 тыс. человек. В результате в больницах, поликлиниках и аптеках резко обострилась проблема дефицита кадров.