Луганск, 24 ноября, 2023, 08:03 — ИА Регнум. Ненадлежащие условия несения службы во время холодной погоды вызвали рост санитарных потерь личного состава украинских формирований, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Потери ВСУ

«В лечебные заведения Чугуева и Харькова из окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжёлыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением», — написал он со ссылкой на собственные источники в своём Telegram-канале.

Кроме того, по словам Марочко, зафиксированы первые случаи обморожения конечностей у пациентов.

В больнице украинские военнослужащие жалуются на холодную и некачественную форму, отсутствие ротации. Украинцам приходится сидеть в сырых окопах, поскольку снабжения отопительными приборами и топливом недостаточно.

Как сообщало ИА Регнум, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов считает, что в ходе спецоперации произошёл перелом. На всех участках фронта наблюдается планомерное движение вперёд всех российских подразделений. Зима для России всегда была союзницей. Алаудинов думает, что и эта зима будет выигрышной. Сейчас ничто не воодушевляет бойцов ВСУ, сказал он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Die Welt признал, что украинцы готовятся к самой ужасной в истории зиме. Киев готов к неполучению авиационных ракет Taurus, лишь бы союзники поставили системы ПВО. Украине следует защитить свои электростанции, чтобы не замёрзнуть зимой, заключил он.