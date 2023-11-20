Киев, 20 ноября, 2023, 21:25 — ИА Регнум. У вооружённых сил Украины есть все необходимые ресурсы для продолжения боевых действий в зимний период, заявил 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин.

U. S. Secretary of Defense

В ходе своего визита в Киев Остин отметил, что военная помощь Украине со стороны США будет продолжена, и согласился с высказыванием главы киевского режима Владимира Зеленского о необходимости продолжения боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум ранее, глава Пентагона также заявил, что США предоставят Киеву новый пакет военной помощи в объёме 100 млн долларов, в котором войдут в том числе боеприпасы для артиллерии и средств противовоздушной обороны.

Ранее 20 ноября в Службе внешней разведки России заявили, что западные страны требуют от Киева усилить мобилизацию и, несмотря на неудачу своего контрнаступления, продолжать боевые действия. Запад хочет войны «до последнего украинца», отметили в СВР.

Военным ВСУ не хватает обмундирования и амуниции, а мобилизованные приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал ранее военнопленный ВСУ на видео, распространённом Министерством обороны России. В свою очередь киевские политики ранее заявляли о нехватке военной техники и боеприпасов для продолжения попыток контрнаступления.