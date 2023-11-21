Киев, 21 ноября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Снять истерическое напряжение в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского приехал министр обороны США Ллойд Остин, при этом реальной помощи Киеву не обещано, отметил на своем YouTube-канале бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

«У Зеленского в офисе уже истерика. Срочно прилетел Остин, чтобы как-то его поддержать, чтобы Зеленский ещё немного продержался на плаву, как поплавок, и мог сказать, что к нему приехал сам министр обороны США», — сказал эксперт.

Соскин напомнил об ударе по украинцам российской управляемой авиабомбой, на что в США не смогли пообещать дополнительного содействия.

На сегодняшний день без поддержки США киевский режим уже ничего не может, а Конгресс не собирается одобрять новый пакет помощи ВСУ, добавил экс-советник.

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Киеве после встречи с главой киевского режима заявил, что США не располагают «волшебной палочкой» для Украины в конфликте с Россией. Он назвал конфликт жёсткой и изматывающей борьбой, которая продолжится в будущем. Результаты Украины на поле боя, по словам Остина, зависят от способности армии синхронизировать использование различного предоставляемого западного вооружения.

В Киеве обратились к западным странам, сетуя на нехватку оружия для противостояния России. Украинские власти призвали союзников любыми способами нарастить поставки вооружения. Россия продолжит наступать, пока США и КНР её не остановят, заявил Зеленский.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 3 ноября объявила, что американское правительство потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки. ВСУ будут передавать меньшие пакеты военной поддержки, с учётом наличия средств у Пентагона, чтобы растянуть возможности США на максимально длительный срок, добавила она.