Вашингтон, 3 ноября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Правительство США потратило все дополнительные бюджетные средства, выделенные на помощь Украине, из-за чего приходится сокращать военные поставки, сообщила 3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Globallookpress Карин Жан-Пьер

«Мы будем передавать Украине меньшие пакеты военной поддержки, с учётом наличия средств у Пентагона, чтобы растянуть наши возможности на максимально длительный срок», — сказала она.

Жан-Пьер призвала Конгресс США поддержать заявку президента США Джо Байдена на выделение Киеву $60 млрд, чтобы Вашингтон мог продолжить твёрдо поддерживать Украину.

Агентство Reuters накануне сообщило, что 3 ноября в США объявят о выделении $425 млрд на военную помощь Киеву. В новый пакет, по данным журналистов, войдут средства борьбы с беспилотниками, боеприпасы для средств ПВО NASAMS и РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды. При этом не планируется больше передавать тактические баллистические ракеты ATACMS.

Палата представителей США Конгресса США 2 ноября приняла законопроект, который предусматривает выделение из американского бюджета $14,3 млрд на дополнительную помощь Израилю, но в него не включили средства на Украину. В Белом доме заведомо предупредили, что Байден наложит вето на законопроект о бюджете, если в нём не будет средств на поддержку Киева. Если в Конгрессе не примут госбюджет до 17 ноября, программы американского правительства останутся без финансирования.