Киев, 21 ноября, 2023, 05:38 — ИА Регнум. Россия не чувствует, что противостоит всему миру, она продолжит наступать, пока совместные усилия США и Китая не призовут её вывести свои войска, заявил в интервью британскому таблоиду The Sun глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

Политик обратился к западным странам, сетуя на нехватку оружия для противостояния России. Он призвал любыми способами нарастить поставки вооружения.

«Если можете дать — дайте! Если можете продать — продайте! Мы можем брать в аренду. Если вы не хотите давать оружие или не можете, давайте рассмотрим совместное производство. Дайте нам лицензии, мы найдём деньги», — сказал Зеленский.

При это глава киевского режима не стал уточнять, откуда власти изыщут средства на собственное производство вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, военно-промышленный комплекс США преследует от «проекта Украина» только одну цель — получение прибыли. Очередной пакет военной помощи Украине не что иное, как успокоительная пилюля, анонсированная Западом в канун десятилетия «евромайдана», заявил посол России в США Анатолий Антонов. На Западе должны понять, что ведущую борьбу за свои национальные интересы и обеспечение безопасности Россию невозможно победить на поле боя, а любые поставки Киеву западного вооружения продлевают агонию обанкротившегося режима, сказал дипломат.

Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что украинский лидер настолько уверен в своей исключительности, что стал в наглой манере требовать у западных союзников оружие и деньги. Роль в этом также сыграли западные союзники Украины, вложившие большое количество ресурсов в популяризацию фигуры Зеленского, некоторые даже сравнивали его с такой исторической личностью, как Уинстон Черчилль.