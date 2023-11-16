Москва, 16 ноября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента США Джо Байдена, вновь назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», и подчеркнул, что для России в этом случае главным являются настоящая дружба и взаимоуважительные отношения главы Китая и Владимира Путина. Он заявил об этом 16 ноября на брифинге.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Я не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что для российской стороны в этом случае главными являются настоящая дружба и взаимоуважительные отношения между президентом России и председателем КНР.

«Мы дорожим этими отношениями», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Байден и Си Цзиньпин провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. После неё американский лидер вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором». Байден уточнил, что он считает своего китайского коллегу таковым, потому что тот управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

До этого американский лидер 20 июня также называл Си Цзиньпина «диктатором». Тогда американский президент отметил, что сделал такое заявление из-за того, что председатель КНР якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале отклонился от курса китайский аэростат.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин 16 июня назвала крайне ошибочным и безответственным такое утверждение Байдена. Она подчеркнула, что Пекин решительно выступает против политических манипуляций.