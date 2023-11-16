Вашингтон, 16 ноября, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин продолжает оставаться «диктатором» в глазах президента США Джо Байдена, несмотря на переговоры, которые провели главы государств. Об этом заявил журналистам сам американский лидер.

U.S. Department of State Джо Байден и Си Цзиньпин

Так политик ответил на вопрос прессы о том, изменили ли переговоры его отношение к китайскому руководителю. Байден решил пояснить присутствующим, почему он так оценивает Си Цзиньпина.

По словам президента США, Си Цзиньпин является «диктатором», поскольку он управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

Беседа глав государств проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проводится в Сан-Франциско (Калифорния). Разговор политиков продлился чуть меньше 2,5 часа.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Он напомнил о том, что в феврале 2023 года в небе над Соединёнными Штатами от курса отклонился воздушный шар, и при этом Си Цзиньпин, узнав эту новость, якобы смутился.

Уже на следующий день после этого высказывания Джо Байден заявил, что хотел бы встретиться с Си Цзиньпином в скором времени. В середине сентября глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News также назвала Си Цзиньпина диктатором.

Она добавила, что успешное проведение специальной военной операции станет для Си Цзиньпина знаком.