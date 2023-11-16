Пекин, 16 ноября, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Китая резко отреагировало на слова президента США Джо Байдена, который вновь назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом 16 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Zuma/TASS Встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС

«Это заявление крайне ошибочное и безответственное, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала она, комментируя слова американского лидера.

По словам Мао Нин, всегда есть «люди со скрытыми мотивами», пытающиеся подорвать и спровоцировать отношения Китая и США, однако эти попытки, по её мнению, не увенчаются успехом.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Си Цзиньпин и Байден провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциксо. По словам главы МИД КНР Ван И, она продолжалась не менее четырёх часов.

По её итогам Байден вновь назвал Си Цзиньпина «диктатором». Президент США пояснил, что он считает председателя КНР таковым, потому что последний управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от американского.

До этого американский лидер называлСи Цзиньпина «диктатором» 20 июня. Байден тогда уточнил, что сделал такое заявление из-за того, что глава КНР якобы смутился, узнав новость о том, что в небе над США в феврале отклонился от курса китайский аэростат.