Вашингтон, 16 ноября, 2023, 03:09 — ИА Регнум. Двусторонняя встреча президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, проходившая в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), завершилась.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Си Цзиньпин

«Двусторонняя встреча президента Байдена и председателя Си Цзиньпина в расширенном формате завершилась», — сообщили в пресс-пуле Белого дома, отметив, что переговоры лидеров двух государства продлились чуть меньше 2,5 часа.

Переговоры председателя КНР и главы Белого дома стали седьмыми по счёту с января 2021 года, когда Джо Байден вступил в должность президента США.

Как передавало ИА Регнум, в ходе завершившихся переговоров Си Цзиньпин заявил, что возможный конфликт или конфронтация между США и Китаем привели бы к невыносимым последствия для обеих сторон. Китайский лидер подчеркнул, что американо-китайские отношение являются «самыми важными» во всём мире, обратив при этом внимание на невозможность прекращения взаимодействия двух государств.