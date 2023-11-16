МИД назвал заявления Байдена о создании Палестины подменой понятий
Захарова назвала заявления Байдена о создании Палестины подменой понятий
Москва, 16 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявления президента США Джо Байдена о создании Государства Палестина подменой понятий. Она указала на самоустранение Штатов от решения этого вопроса на основе формулы «два государства для двух народов». Комментарий Захаровой опубликовали на сайте МИД.
Также дипломат обратила внимание, что за время нахождения администрации Байдена у власти не произошло никаких сдвигов в палестино-израильском урегулировании. Его команда, отметила она, предпочла заниматься «соглашениями Авраама», которых удалось достичь его предшественнику Дональду Трампу.
«Вашингтон предпочёл пойти по пути продвижения «Авраамического процесса» нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьёзными последствиями для региона, свидетелями чему мы сегодня являемся», — заявила представитель МИД.
Дипломат добавила, что российский подход по палестино-израильскому урегулированию приветствуется подавляющим большинством членов мирового сообщества. Россия в течение многих лет говорит о создании коллективного переговорного механизма и о том, что определяющую роль в нём должны играть государства региона.
Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежности создания Палестинского государства в историческом аспекте. Он также сделал предположение, что США хотят расширить палестино-израильский конфликт и вывести его за пределы региона Ближнего Востока. Министр дополнил, что разрабатывающие подобные сценарии люди на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис.
7 октября обострился палестино-израильский конфликт. В тот день ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС захватили в плен свыше 200 заложников.
В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа.
Позднее, 27 октября, власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил ЦАХАЛ в анклаве после завершения боевых действий. Советник премьер-министра Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованной» территории и обеспечения её международной поддержкой, в том числе от арабских стран.
Россия и другие страны начали предпринимать попытки договориться об освобождении из плена ХАМАС своих граждан и об эвакуации их из зоны боевых действий. МИД активно начал сотрудничать с Египтом и Катаром, а также со сторонами конфликта — Палестиной и Израилем. МЧС организовал оперативный штаб в Каире по приёму и отправке освобождённых из плена россиян и членов их семей на Родину.
За всё время ожесточённого противостояния погибли и пострадали десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 11 тысяч человек.