Москва, 16 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала заявления президента США Джо Байдена о создании Государства Палестина подменой понятий. Она указала на самоустранение Штатов от решения этого вопроса на основе формулы «два государства для двух народов». Комментарий Захаровой опубликовали на сайте МИД.

Chris Kleponis — CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

Также дипломат обратила внимание, что за время нахождения администрации Байдена у власти не произошло никаких сдвигов в палестино-израильском урегулировании. Его команда, отметила она, предпочла заниматься «соглашениями Авраама», которых удалось достичь его предшественнику Дональду Трампу.

«Вашингтон предпочёл пойти по пути продвижения «Авраамического процесса» нормализации арабо-израильских отношений при полном игнорировании палестинского вопроса. Мы уже тогда предупреждали, что такого рода однобокая философия грозит обернуться весьма серьёзными последствиями для региона, свидетелями чему мы сегодня являемся», — заявила представитель МИД.

Дипломат добавила, что российский подход по палестино-израильскому урегулированию приветствуется подавляющим большинством членов мирового сообщества. Россия в течение многих лет говорит о создании коллективного переговорного механизма и о том, что определяющую роль в нём должны играть государства региона.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежности создания Палестинского государства в историческом аспекте. Он также сделал предположение, что США хотят расширить палестино-израильский конфликт и вывести его за пределы региона Ближнего Востока. Министр дополнил, что разрабатывающие подобные сценарии люди на самом деле хотят спровоцировать ещё больший кризис.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. В тот день ХАМАС нанесло ракетные удары по Израилю и начало вторжение на территорию страны. Зайдя на юг Израиля, боевики ХАМАС захватили в плен свыше 200 заложников.

В ответ Израиль начал операцию в секторе Газа. За несколько дней ему удалось освободить все населённые пункты вокруг анклава. Армия обороны Израиля стала наносить авиационные удары по различным объектам, включая гражданские, в секторе Газа.

Позднее, 27 октября, власти Израиля расширили операцию против ХАМАС, зайдя внутрь сектора Газа. Восьмого ноября Тель-Авив заявил о необходимости присутствия сил ЦАХАЛ в анклаве после завершения боевых действий. Советник премьер-министра Марк Регев отметил, что оккупация и любая другая форма управления анклавом не входит в планы Израиля. По его словам, нахождение израильских сил безопасности в Газе необходимо для восстановления региона, создания «демилитаризованной» территории и обеспечения её международной поддержкой, в том числе от арабских стран.

Россия и другие страны начали предпринимать попытки договориться об освобождении из плена ХАМАС своих граждан и об эвакуации их из зоны боевых действий. МИД активно начал сотрудничать с Египтом и Катаром, а также со сторонами конфликта — Палестиной и Израилем. МЧС организовал оперативный штаб в Каире по приёму и отправке освобождённых из плена россиян и членов их семей на Родину.

За всё время ожесточённого противостояния погибли и пострадали десятки тысяч людей с обеих сторон. В частности, число жертв с палестинской стороны в секторе Газа превысило 11 тысяч человек.