Москва, 15 ноября, 2023, 14:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о неизбежности создания Государства Палестина в будущем. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «RT».

Иван Шилов, ИА REGNUM

«В историческом аспекте создание палестинского государства неизбежно», — подчеркнул он.

Лавров не первый год говорит о создании палестинского государства как о ключе к разрешению застарелого арабо-израильского конфликта. 12 октября он заявил, что Россия надеется на выполнение резолюции Совета Безопасности ООН о создании этого государства по завершении горячей фазы конфликта на Ближнем Востоке.

20 октября Лавров подтвердил приверженность России решениям Совбеза ООН. Дипломат акцентировал внимание на необходимости создания независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также и российский президент Владимир Путин заявлял о важности реализации решения ООН. Тогда он отметил, что корнем всех проблем является создание Государства Палестина.

В основе многолетнего конфликта между палестинцами и израильтянами лежат территориальные споры. На основании декларации Бальфура от 1920 года на территории Палестины необходимо было создать «очаг еврейского народа».

Затем в 1947 году, после прекращения действия мандата Великобритании над Палестиной, встал вопрос о создании двух независимых государств — Израиля и Палестины. 29 ноября 1947 года ООН приняла резолюцию о создании на спорной территории двух независимых государств. Города Иерусалим и Вифлеем, согласно принятому документу, переходили под международное управление по причине наличия там важных религиозных мест.