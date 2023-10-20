Доха, 21 октября, 2023, 02:50 — ИА Регнум. Взаимодействие с Израилем и палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа продолжит Катар. Об этом 20 октября заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Катара

«Катар надеется, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности», — указал аль-Ансари.

Представитель МИД Катара отметил, что решение об освобождении двух женщин-заложниц, гражданок США, было принято после нескольких дней непрерывного общения всех занятых в переговорах сторон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС освободило мать и дочь, являющихся гражданками США. В ХАМАС подчеркнули, что освобождению заложниц способствовал Катар.

Освобождение из плена двух заложниц в секторе Газа подтвердило правительство Израиля. Женщин встретили на границе сектора Газа и сопроводили на военную базу в центре Израиля, где их ждали члены семьи.