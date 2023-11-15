Москва, 15 ноября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты могут желать расширения конфликта Палестины и Израиля и выведения его за пределы ближневосточного региона. Своим видением ситуации он поделился в интервью телеканалу RT.

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«Мне кажется, люди, которые разрабатывают подобные сценарии, на самом деле хотят спровоцировать еще больший кризис. Возможно, это то, чего хотят американцы», — заявил Лавров.

Вместе с тем, глава внешнеполитического ведомства указал на нежелание Вашингтона «связывать руки» Тель-Авиву. А любые инициативы, предлагаемые Россией, американцы воспринимают как враждебные и как акт враждебности, добавил Лавров и напомнил, что в Совете Безопасности ООН отвергались предлагаемые Москвой резолюции с призывом к прекращению огня.

Лавров 28 октября рассказал, что Россия сохраняет контакты с Израилем в полной мере и посылает сигналы о необходимости поиска мирного решения конфликта. Дипломат добавил, что Москва призывает Тель-Авив не доводить до конца объявленную стратегию «выжженной земли» в Газе. Её уничтожение, по словам министра, создаст катастрофу на многие десятилетия и, вполне возможно, что на столетия. Необходимо останавливать этот конфликт и объявлять гуманитарные программы по спасению оказавшихся в блокаде жителей, подчеркнул Лавров.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, Белый дом разочаровался в действиях Израиля против ХАМАС. В частности, американские власти беспокоит растущее число погибших среди мирного населения, а призывы администрации США остаются без внимания, что усиливает раскол между близкими союзниками.

Вместе с тем отмечается, что американцы неоднократно предупреждали израильтян о необходимости защищать гражданское население. Но премьер-министр Биньямин Нетаньяху продолжает игнорировать обеспокоенность Вашингтона по поводу взятых в заложники граждан США и сотен американцев палестинского происхождения, которые не могут покинуть анклав.