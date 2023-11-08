Тель-Авив, Израиль, 8 ноября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. После завершения операции израильские силы безопасности останутся в секторе Газа, заявил 7 ноября телеканалу CNN старший советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

Иван Шилов ИА Регнум Война. Израиль. Сектор Газа

«Когда это закончится и мы победим ХАМАС, очень важно, чтобы террористические элементы не возродились, чтобы не возродилось ХАМАС», — цитирует его телеканал.

По словам советника, в Газе необходимо присутствие израильских сил безопасности. При этом Регев подчеркнул, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа и брать на себя управление анклавом.

В Израиле заинтересованы в создании новых условий, при которых жители сектора Газа смогли бы сами управлять территорией и была бы обеспечена международная помощь её восстановления, добавил Регев.

Также он выразил надежду, что к восстановлению «демилитаризованного» сектора Газа можно будет привлечь и арабские страны.

Как передавало ИА Регнум, ранее в минобороны Израиля заявили о ведении боевых действий в «сердце» города Газа при полной координации с неба и моря. Глава израильского ведомства Йоав Галант назвал сектор Газа «крупнейшей террористической базой, когда-либо построенной человечеством».

Он отверг возможность гуманитарных пауз до тех пор, пока палестинские группировки не освободят более 240 заложников. Тель-Авив продолжит военные действия до полной победы над ХАМАС, сказал министр.

Палестинское движение ХАМАС 7 октября провело масштабную ракетную атаку территории Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи».

По состоянию на 6 ноября погибшими от бомбардировок Израиля в секторе Газа числились более 10 тыс. человек, из них свыше 4,1 тыс. детей.