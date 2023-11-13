Каир, 13 ноября, 2023, 04:23 — ИА Регнум. В Каир прибыла первая группа россиян, эвакуированных из сектора Газа, сообщили 13 ноября в оперативном штабе МЧС РФ.

Mchs.gov.ru Ил-76

Колонна из автобусов с российскими гражданами подъехала к конференц-залу одного из каирских отелей, на территории которого организован штаб. Всего в гостиницу доставили группу из 70 россиян. Людей встретили бригады медицинских работников и представителей МЧС.

Советник главы МЧС РФ Даниил Мартынов заявил, что все эвакуированные граждане России добрались в оперативный штаб в Каире в целости и сохранности.

Первая группа эвакуированных россиян отправится в Москву утром 13 ноября, уточнили в МЧС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, вылет первого спецборта с россиянами в аэропорту Каира запланирован 13 ноября в 14:00 по мск. Вывозить граждан России и СНГ из сектора Газа будут три рейса.

В аэропорт Каира 11 ноября прилетели самолёты Ил-76 для эвакуации российских граждан из сектора Газа. Заявки на вывоз из страны подали порядка тысячи россиян. Для отправки своих граждан на Родину Россия активно сотрудничает с Израилем, Египтом и Палестиной.

В МИД РФ 12 ноября заверили, что эвакуация российских граждан из сектора Газа будет продолжена. Работа не останавливается ни на час, для этого привлечены дипломаты, начиная от послов и заканчивая самым младшим дипломатическим и техническим составом, отметили в МИД.