Берлин, 16 ноября, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Россия якобы целенаправленно использует мигрантов для дестабилизации обстановки в Германии и Финляндии, заявил финский президент Саули Ниинистё в ходе пресс-конференции со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает агентство DPA.

Kremlin.ru Саули Ниинистё

По словам политика, российские пограничные органы помогают этим беженцам добираться до границы. Финский лидер полагает, что мигранты прибывают в Москву из других стран, а уже после им якобы за деньги содействуют в перевозке до финской границы.

По мнению Ниинистё, в России и в других государствах понимают сложность миграционных проблем в Финляндии и Германии, а также их влияние на политические процессы, способствующее возникновению внутригосударственных волнений. Он добавил, что немецкое и финское государства могут сталкиваться с подобными трудностями не случайно.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября стало известно, что через крупнейшие пропускные пункты на юго-востоке Финляндии перестали пропускать в республику тех, кто пытается въехать в РФ на велосипедах. 12 ноября заместитель командующего пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что финские пограничники не пропускают в страну велосипедистов из России из-за иностранных беженцев.

14 ноября глава МВД Финляндии Мари Рантанен объявила, что её ведомство готовит предложения о введении ограничений на пропускных пунктах на границе с Россией. Она пояснила, что этот шаг якобы позволит помешать потоку беженцев из Африки и с Ближнего Востока на финскую территорию.

15 ноября министерство внутренних дел Финляндии проинформировало, что правительство страны решило перенести заседание по вопросу закрытия границы с Россией с 15 на 16 ноября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется на то, что Хельсинки откажутся от идеи полностью закрыть границу Финляндии для российской стороны. Она также назвала необоснованными и беспочвенными обвинения финской стороны в адрес России по поводу беженцев.