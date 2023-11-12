Хельсинки, 12 ноября, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Финские пограничники не пропускают въезжающих в страну из России на велосипедах из-за иностранных беженцев, заявил заместитель командующего пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари.

KIMMO BRANDT/ EPA/ТАСС

По его словам, нелегальные иммигранты стали чаще пытаться въехать в Финляндию на велосипедах.

«За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление», — цитирует Луккари общественная телерадиовещательная корпорация Yle.

Финские пограничники заметили участившиеся случаи пересечения границы на велосипедах, было принято решение противостоять этому. С 9 ноября въезд в страну на велосипедах запретили, сказал замкомандующего.

Пограничники Юго-Восточной Финляндии привели данные о том, что с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран. Все они запросили убежища в стране, при этом из них 23 человека приехали за первую неделю ноября.

Как сообщало ИА Регнум, на месте пересечения границы финны разместили дорожные знаки, предупреждающие велосипедистов о нововведении. На КПП велосипедистов знакомят с новыми правилами и возвращают в Россию.

В октябре Россия остановила действие соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве. Документ был подписан в Хельсинки в апреле 2012 года вместо соглашения от 1992 года. В нём стороны договорились о сотрудничестве в приграничных регионах в научно-технической сфере, а также в областях культуры, образования, здравоохранения, туризма, спорта, развития инфраструктуры, государственного и муниципального управления и других. В 2022 году отношения двух стран заметно ухудшились. Финляндия присоединилась к западным санкциям и вступила в НАТО, назвав Россию «угрозой». Москва напомнила, что никогда не угрожала соседям и принимает лишь действия для обеспечения собственной безопасности, с чем и связано начало СВО.

Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян и проведение банковских платежей из России, а также запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами и ограничила выдачу виз.