Хельсинки, 15 ноября, 2023, 21:19 — ИА Регнум. Правительство Финляндии решило перенести заседание по вопросу закрытия границы с Россией с 15 на 16 ноября, сообщила пресс-служба МВД страны в своем аккаунте в соцсети X (бывш. Twitter).

JUHA METSO/EPA/ТАСС

Министерство также отменило пресс-конференцию, на которой планировалось объявить об итогах заседания правительства.

«Запланированная на сегодня встреча министра внутренних дел Мари Рантанен со СМИ отменена. Встреча состоится после завтрашнего заседания», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 14 ноября заявил, что власти могут закрыть все пункты пропуска на границе с Россией. По словам главы правительства, в Финляндию пытаются проникнуть беженцы с Ближнего Востока. Он также обвинил российские власти в пропуске беженцев через границу без соответствующих документов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала эти обвинения про беженцев дезинформацией. Она также заявила, что надеется на отказ финских властей от тотального закрытия границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 ноября выразил сожаление решением властей Финляндии закрыть границу с РФ.