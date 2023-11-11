Хельсинки, 11 ноября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Крупнейшие пропускные пункты на юго-востоке Финляндии запретили въезжать в страну из России на велосипедах, сообщил 11 ноября дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа».

JUHA METSO/EPA/TASS

«Запрещено с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии», — сказал он «РИА Новости», не уточнив, почему именно был введён запрет и касается ли он КПП в других регионах страны.

Очевидцы в соцсетях пишут, что российские пограничники предупреждают велосипедистов о нововведении. На месте пересечения границы финны разместили соответствующие дорожные знаки. На КПП велосипедистов информируют о новых правилах и возвращают в Россию.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжении о прекращении действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве, подписанного в 2012 году в Хельсинки. В рамках этого соглашения обе его стороны содействовали «укреплению и развитию приграничного сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды».

Как передавало ИА Регнум, в 2022 году отношения двух стран заметно ухудшились. Финляндия присоединилась к западным санкциям и вступила в НАТО, назвав Россию «угрозой». Москва напомнила, что никогда не угрожала соседям и предпринимает только действия для обеспечения собственной безопасности, с чем и связано начало СВО.

Финляндия несколько раз объявляла о высылке российских дипломатов по причине якобы «шпионажа», не предоставляя при этом никаких доказательств. Позднее Финляндия ужесточила ограничения на въезд для россиян и проведение банковских платежей из России, что создало трудности оплаты налогов и счетов для тех граждан РФ, у которых в соседней стране недвижимость. Помимо этого, Хельсинки запретил въезд в страну автомобилей с российскими номерами и ограничил выдачу виз.

Финляндия, как стало известно 10 октября, намерена облегчить процесс конфискации принадлежащей россиянам недвижимости. Финские власти собрались сделать это до окончания срока своих полномочий в 2027 году, а прежде ужесточили ограничения на въезд для российских владельцев недвижимости и на проведение платежей из России.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил ИА Регнум, что сегодня каждый политик в Финляндии хочет выслужиться перед НАТО. По его словам, финские власти поэтому следуют плохому примеру европейских стран, прежде всего Великобритании, пытаясь изымать или блокировать имущество российских владельцев.

МИД России возложил на Финляндию ответственность за ухудшение двусторонних отношений.