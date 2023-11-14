Хельсинки, 14 ноября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложения о введении ограничений на пропускных пунктах на границе с Россией, чтобы помешать потоку беженцев из Африки и Ближнего Востока, сообщила 14 ноября на брифинге глава МВД Мари Рантанен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — сказала она.

Рантанен уточнила, что действующее законодательство позволяет ужесточить меры на пограничных КПП. Она также сообщила, что на прошлой неделе в Финляндии 71 человек попросил убежища из числа прибывших с территории России. По словам министра, Хельсинки обсуждали этот вопрос в Москвой, но не получили желаемых результатов.

Глава МВД подчеркнула, что меры могут быть жёсткими, вплоть до полного закрытия пропускных пунктов.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии с 15 ноября вводят официальный запрет на въезд в страну из России на велосипедах. При этом замкомандующего погранслужбой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари сообщил, что пограничники уже с 9 ноября перестали пропускать иностранцев на велосипедах. По его словам, на этом транспорте стали часто въезжать беженцы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 20 октября подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве, действовавшее с апреля 2012 года. До этого финская сторона ужесточила ограничения на въезд для россиян и на банковские платежи из страны, кроме того, запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.