Москва, 15 ноября, 2023, 20:13 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 15 ноября назвала обвинения властей Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными.

Nikita Dezhurny

«Подобные утверждения кроме как дезинформацией назвать никак нельзя, и подобные претензии абсолютно беспочвенны. Мне кажется, что финские власти сами признают, что российская сторона не обязана заниматься, как они это называют, «отсеиванием мигрантов», — подчеркнула дипломат.

Представитель МИД выразила надежду, что финские власти откажутся от идей по «тотальному» закрытию границы с соседом. В то же время МИД верит, что здравый смысл возобладает, отметила Захарова. Она также посоветовала Финляндии обратиться к России, если та хочет совместно потрудиться по волнующему её вопросу беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время брифинга 14 ноября заявил о пристальном наблюдении властями за ситуацией на границе с Россией. Он предупредил, что финские власти могут закрыть там все пункты пропуска. По его словам, в Финляндию пытаются проникнуть выходцы с Ближнего Востока, в частности, из Йемена, Ирака и Сирии. Все они не имеют виз и документов.

Орпо сказал, что Россия якобы изменила поведение и позволяет беженцам проходить границу без документов. Это стало причиной для строгого мониторинга и подготовки, добавил премьер.

С похожим заявлением в тот же день выступила глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Она заявила, что ведомство готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы закроют или их работу ограничат.

На эти высказывания ответили в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Хельсинки избрал путь по дистанцированию от прежнего характера двусторонних отношений с Москвой. Такое поведение вызывает у России глубокое сожаление, отметил он.