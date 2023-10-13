Москва, 13 октября, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Правительство России определило долю валютной выручки, которую отдельные группы экспортёров должны будут продавать с 16 октября. Документ опубликован 13 октября.

«С 16 октября этого года отдельные российские экспортёры в течение 60 дней с момента получения средств обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов», — отметили в аппарате правительства.

Также эти компании должны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в банках РФ, и не менее 50% средств, полученных по каждому экспортному контракту, в срок не более 30 дней с момента их получения.

Ранее в правительстве сообщили, что обязательная продажа валютной выручки вводится для стабилизации валютного курса сроком на полгода для 43 групп компаний.

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин обязал резидентов — участников внешнеэкономической деятельности продавать 80% валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании контрактов, заключенных с нерезидентами. Позднее доля была снижена до 50%. В июне 2022 года это требование было отменено. В сентябре 2023 года министр финансов Антон Силуанов призвал к более жёсткому валютному контролю. Указ президента об обязательной продаже валютной выручки был подписан 11 октября.

Обязательная продажа экспортёрами валютной выручки улучшит ситуацию с ликвидностью и поспособствует снижению краткосрочной волатильности на рынке, ЦБ поддерживает это решение, заявили представители регулятора 12 октября.

Указ президента об обязательной продаже валютной выручки для некоторых компаний снизит возможность спекуляций и повысит прозрачность российского рынка, отметил в свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Увидеть заметное улучшение курса рубля вследствие принятых мер можно будет не ранее конца 2023 года, цены должны будут прекратить расти и, вероятно, даже снизятся, отмечал в беседе с корреспондентом ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.