Москва, 14 ноября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 14 ноября впервые с 28 июля опустился ниже отметки 91 рубль, следует из данных на сайте торговой площадки.

Дарья Антонова ИА Регнум

В начале торгов за $1 давали 91,89 руб., но по данным на 15:13 курс упал до 90,77 руб. Падение составило порядка 1,2%.

Курс европейской валюты также снижается, за €1 дают 97,28 руб. При открытии продажи были на отметке 98,34. Курс юаня также снизился — с 12,57 руб. до 12,44.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября курс доллара впервые с августа упал до 92 рублей.

Укрепление курса рубля началось после того, как президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных российских экспортёров. Эту меру ввели на полгода.

Правительство постановило, что эти предприятия обязаны переводить на российские счета не менее 80% валютной выручки, из которой не менее 90% — продавать на внутреннем рынке. Нововведение распространяется на 43 компании.