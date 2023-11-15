Москва, 15 ноября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. В ходе торгов на Московской бирже курс доллара снизился до 90,39 рубля. Это 15 ноября следует из данных торговой площадки.

Иван Шилов ИА REGNUM

По состоянию на 07:10 мск доллар подешевел на 21 копейку и за него давали 90,39 рубля.

При этом курс евро подрос на 25 копеек — до 98,38 рубля, а юань подорожал на одну копейку и за него давали 12,48 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября во время торгов на Мосбирже курс доллара впервые с 28 июля опустился ниже отметки 91 рубль. За евро на тот момент давали 97,28 рубля, за юань — 12,44 рубля.

Укрепление курса рубля началось после того, как президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для отдельных российских экспортёров. Такое решение ввели на полгода.

Правительство России постановило, что указанные предприятия обязаны переводить на российские счета не менее 80% валютной выручки, из которой не менее 90% — продавать на внутреннем рынке. Нововведение затронуло 43 экспортные компании.